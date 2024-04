Barbie Forteza absent sa premiere night ng movie ni David Licauco

Dumating ba si Barbie Forteza?

‘Yan nga ang tanong agad-agad ng mga BarDa fan.

Eh kasi nga, super hopia (hope) ang mga faney na susuporta si Barbie kay David Licauco sa premiere night ng pelikulang ‘G!LU’ na isa nga sa mga bida si David, ha!

2019 pa nakunan ang movie na ito, at wala pang BarDa, na ni sa hinagap nga ay hindi pa naiisip ng mga fan na puwedeng may lumutang na love team na BarDa!

Pero in fairness, may mga BarDa fan na sumuporta sa premiere night. Bitbit nila ang mga poster, placard, mini tarpaulin na may photo nina Barbie, David.

At siyempre, hindi rin nagpahuli ang mga solid David fan, na maaga pa lang ay nakahanda na sila sa isang bahagi ng Megamall. At in fairness, ginastusan nila ang event na `yon, na kitang-kita sa mga bitbit nilang placard na solido. Super lakas din ng tilian nila every time na babanggitin ang pangalan ni David.

At yes, suwerte naman sila, at hindi sila nabigo, dahil agad din silang nilapitan ng idol nila, sa red carpet pa lang.

Anyway, going back kay Barbie, sa maiksing chikahan kay David, inusisa namin siya kung nag-imbita ba siya ng mga kaibigan niya sa showbiz, at isa na nga roon ang ka-love team niya.

“Hindi, eh. Busy sila, at saka busy rin ako, para mag-invite pa,” simpleng sagot lang ni David.

Oh, ayan, ha! Malinaw na hindi siya nag-imbita, kaya hindi puwedeng paratangan si Barbie na hindi nagsuporta sa kanyang ka-love team.

Eh, di ba ngayon, kahit hindi magkasama sa movie ang magka-love team, o mga artistang magkaka-chika, nagsusuportahan pa rin sila.

Tulad sa kaso nina Alden Richards, Kathryn Bernardo? Na si Alden ay dumalo sa premiere night ng movie ni Kathryn, at ganun din si Kathryn, na dumalo rin sa premiere night ng movie ni Alden.

Anyway, 2019 pa lang pala ay kering-keri na rin ni David ang umarte. In fairness, kahit siguro nauna itong ipalabas noon, at hindi pa umusbong ang BarDa, baka nagkaroon na rin siya ng maraming follower, dahil malakas talaga ang dating niya sa big screen.

Ibang-iba ang presence niya, na parang kumikinang nga siya, dahil na rin siguro sa kinis ng kanyang mukha, katawan.

Pero, sinuwerte rin talaga, at destiny na rin siguro talaga, na mas dumami pa ang mga tagahanga niya, lalo na noong nagsama na sila ni Barbie.

Abangan na lang natin kung manonood ba si Barbie ng ‘G!LU’ ha! Na mukhang possible naman, dahil bida rin ang mga kaibigan niyang sina Ruru Madrid, Derrick Monasterio, ha! (Dondon Sermino)