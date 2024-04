PORMAL nang binuksan kahapon ang itinuturing na pinakamalaking Balikatan Exercises sa pagitan ng Pilipinas at US para sa taong ito na lalahukan ng mahigit sa 16,000 sundalo.

Isinagawa ang opening ceremony sa Camp Aguinaldo bandang alas-diyes nang umaga na pinangungunahan nina Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff, Gen. Romeo Brawner Jr at U.S. Marine Corps Forces, Pacific Commander, Lt. Gen. William Jurney

Sa 16,700 mga sundalo at iba pang uniformed personnel na lalahok dito, ang 11,000 rito ay mula sa Amerika at 5,000 naman ang mula sa AFP.

Kasama rin ang mga contingent mula sa Philippine National Police (PNP) at sa kauna-unahang pagkakataon, lalahok din ang Philippine Coast Guard (PCG) sa isasagawang group sail.

Anim na barko ng Coast Guard ang lalahok kabilang ang 44 meter multi-role response boat at 2 malalaking patrol vessel nito. Sasali rin sa pagsasanay ang 150 sundalo mula sa Australian Defense Force gayundin ang French Navy sa kauna-unahan ding pagkakataon

Una nang sinabi ni Balikatan Executive Agent, Col. Michael Logico na magsisilbi ring observer ang nasa 14 na bansa kasama ang Japan at iba pang kasapi ng ASEAN.

Kabilang sa mga lugar na pagdarausan ng pagsasanay ang mga sakop ng Northern Luzon Command, Western Command at Southern Luzon Command.(Edwin Balasa)