Atasha, Andres Muhlach mana sa kabaitan nina Aga, Charlene

Maraming taga-showbiz ang nagsasabi na kung mayroong isang pamilya na kinikilala bilang role model ng walang sawang pagmamahal at debosyon sa isa’t isa, ang Muhlach family iyon nina Aga at Charlene kasama ang kanilang kambal na anak na sina Andres at Atasha.

Simula pa lang nang magkakilala sina Aga, Charlene at magkaanak sila ay nakabuo na sila ng isang napakagandang pamilya.

Tsika nga ni Aga, “When I proposed, it was quiet. And then it came out in the papers after one week. Nagulat talaga kami. Lumabas sa diyaryo, we’re getting married. One of the best decisions I ever made was marrying Charlene. Up to now, I wake up saying, ‘Thank you, Lord, for my wife’.”

Isa sa mga unique at rare couples sa showbiz sina Aga at Charlene. Ang kanilang kambal na sina Andres at Atasha ay hindi lang ganda at mass appeal ang namana sa kanilang mga magulang kundi maging ang kanilang interes sa pagiging artista.

Siyempre mana rin sila kina Aga, Charlene sa pagiging mabait sa entertainment press.

Hindi nga nakakalimot sina Atasha, Andres sa mga reporter na ipinakilala sa kanila nina Aga, Charlene.

Nang magkita nga kami ni Atasha sa ‘Eat Bulaga’ studio noong Saturday ay kaagad siyang lumapit sa amin para bumati at mangumusta.

Nakakatuwa rin si Atasha dahil nag-thank you siya sa amin dahil um-attend kami sa Viva presscon ng kanyang twin-brother.

Bongga!

Anyway, sa isang tsikahan ay nabanggit ni Atasha na, “We had a very normal childhood. They made sure to make us experience a normal life, going to school, playing sports, and even my friends and the people around me, they never treated me as such.

“Because growing up, we lived in the province, in Batangas, so we really got to experience all these things with my brother.

“So it never really felt any different until recently, when we got older. When they would take us to the premiere night, it was like, ‘Whoa, this is what it’s like!’”

Sa mga nagdaang dekada, naging kilalang pamilya ang mga Muhlach at hinahangaan pa rin hanggang ngayon. Una silang nakita sa isang popular fast food TV commercial noong 90s at noong 2018 kung saan naging guests ang mag-anak ni Aga sa TV5 show niya na ‘Pinoy Explorer’.

At very soon ay mapapanood na sila sa kanilang family sitcom sa TV5 na ‘Da Pers Family’. Siguradong hindi lang ang star power ng buong pamilya ang matutunghayan ng mga manonood kundi pati na rin ang authenticity ng pamilya both onscreen at offscreen.

Huwag palampasin ang ‘Da Pers Family’ na magsisimula sa TV5 ngayong Mayo. Para sa mga karagdagang impormasyon, i-follow lamang ang social media accounts ng TV5 o bisitahin lamang ang kanilang website sa www.tv5.com.ph.

Bongga! (Jun Lalin)