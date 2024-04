Artipisyal na pampatamis delikado sa puso

Nakaka-damage sa kalusugan ang artipisyal na pampatamis kung saan mas itinataas nito ang panganib sa cardiovascular disease.

Ang ‘artificial sweeteners’ ay alternatibo sa asukal para mapatamis ang pagkain at inumin at gawa ito sa kemikal at natural substances na may konting calories kumpara sa asukal.

Maraming tao ang kumukunsumo ng artipisyal na pampatamis para makontrol ang kanilang blood sugar at malimitahan ang pagkonsumo nito.

Sa pinakabagong pag-aaral, napatunayan na ang artificial sweeteners ay maaring iugnay sa sakit sa puso at stroke na ayon sa British Medical Journal study ay mahigit sa 23,000 produkto worldwide ang ginagamitan nito.

Ayon sa isang pag-aaral na inilathala ng British Medical Journal na nagsasangkot sa may 100,000 adults sa France, 80% dito ay mga babae at karamihan ay nasa 42-anyos.

Nalaman na ang mga kalahok na kumukunsumo ng maraming `aspartame,’ isa sa sangkap ng ‘artificial sweeteners’ gayundin ng mga pagkain gaya ng diet sodas, chewing gum, desserts at yogurt ay mas mataaas ang panganib na ma-stroke.

Habang ang mga kalahok naman na kumokunsumo ng sucralose, gaya ng baked goods, beverages at dairy desserts, gayundin ang acesulfame potassium na ginagamit sa “sugar-free pop” ay mas mataas ang panganib na magkaroon ng coronary artery disease.

Sa isinagawang pag-aaral noong 2009 sa mga kalahok na nakakumpleto ng limang katanungan sa online questionnaires kaugnay sa kanilang diet, health, lifestyle at physical activity, tinanong rin sila kaugnay sa sociodemographic data gaya ng edukasyon at trabaho.

Sa pangkalahatan, 37% ng kalahok na kumukunsumo ng artificial sweeteners ay napatunayan na mataas ang panganib na ma-stroke. (Juliet de Loza-Cudia)