Ano ang mangyayari sa mga traditional jeep pagkatapos ng Abril 30?

Matatapos sa Abril 30 ang 3-buwan na palugit na ibinigay ni PBBM sa mga operator ng jeep para sumali sa franchise consolidation kaugnay ng Public Transport Modernization Program.

Sa nakaraang Butch Gamboa Memorial Forum ng Society of Philippine Motoring Journalists (SPMJ) noong Abril 17 sa PITX, tiniyak ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) Chairman Teofilo Guadiz III na patuloy na papasada ang mgatraditional jeep ng mga operator na sumali sa franchise consolidation.

Pagkatapos ng April 30 deadline, ang mga prankisa ng mga operator na hindi lumagda sa konsolidasyon ay wala nang bisa at ang mga jeep nila, bago man o luma, ay ituturing na kolorum, ayon sa pinuno ng LTFRB.

Dahil dito, inaasahan na magkakaroon ng kakulangan ng mga jeepney sa mga rutang maraming operator ang hindi sumama sa konsolidasyon. Para tugunan ang kakulangan, magbibigay ng special permit ang LTFRB at papayagan na pumasada ang mga jeep mula sa kalapit na konsolidadong grupo. Nangako ang LTFRB na ilalabas ang detalye ng planong eto sa isang memo bago dumating ang Abril 30.

Binigyan diin ni Department of Transportation (DOTr) Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Andy Ortega na ang konsolidasyon ng mga prankisa para sa pagbuo ng coop o korporasyon ay mahalagang hakbang para tumulak at maisulong ang modernisasyon, kasama ang iba pang elemento ng Public Transport Modernization Program.

Nilinaw naman ni LTFRB Board Member Atty. Mercy Jane Leynes na ang pagpapalit ng mga jeep ng mga unit na pasado sa pamantayang ginawa ng Department of Science Philippine National Standards (DOST-PNS) ay hindi agad mangyayari.

Kailangan munang matapos ng lokal na pamahalaan ang tinatawag na Route Rationalization Plan. Eto ang pag-aaral para malaman ang tamang bilang ng jeep na akma sa bilang ng tinatayang mananakay sa isang partikular na ruta. Iyan ang magiging basehan ng coop at korporasyon sa bilang ng modernong unit na bibilhin sa mga supplier.

Idinagdag ni G. Ramil Urrera ng Office of Transport Cooperatives (OTC) posibleng mawalan ng hanapbuhay ang mga tsuper na pumapasada sa mga operator na hindi sasama sa konsolidasyon dala ng pagkawalang-bisa ng kanilang prankisa. Pero ang mga tsuper na eto ay welcome na magmaneho ng mga modernong jeep ng mga koop o korporasyon.

Dahil mas episyente ang operasyon, mangangailangan ng karagdagang tsuper ang mga coop at korporasyon ayon kay G Urrera. Isang magandang halimbawa ang nangyari sa 997 Sandigan Transport Service Coop. Meron etong 35 na jeepney. Sa lumang palakad na isang tsuper-isang jeep, 35 drayber lang ay may hanapbuhay. Pero dahil sa modernong pamamalakad, nabigyan nila ng hanapbuhay ang 60 tsuper, 57 konduktor, 3 mekaniko (full time), 3 office personnel at 8 dispatcher.

Tapos na sana ang konsolidasyon noong Enero. Pero napukaw si Pres BBM sa boses ng ilang grupo kaya nagbigay pa siya ng karagdagang 3-buwan na palugit. Nagsalita na si PBBM na wala ng extension na mangyayari pagkatapos ng Abril 30.

Ang SPMJ ay lupon ng mga editor, kolumnista, broadkaster sa radyo at telebisyon na nakatutok sa mga nangyayari sa automotive at motoring industry. Ang SPMJ Forum ay ipinangalan sa yumaong chairman ng grupo na si Ray Butch Gamboa ng sikat na Motoring Today