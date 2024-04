Angel Canino maugong balik kontra Tigresses

POSIBLENG magbalik na sa paglalaro si reigning Rookie-MVP Angel Anne Canino ng defending champions De La Salle University (DLSU) Lady Spikers sa importanteng laban kontra University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa darating na Sabado para sa huling araw ng eliminasyon ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa Smart Araneta Coliseum.

Nagsimula nang makipagpaluan sa drills ang tubong Bacolod City outside hitter bago ang laro kontra Ateneo Blue Eagles, na kanilang winalis nitong Linggo ng hapon sa pamamagitan ng 25-12, 25-12, 25-18 panalo. Ito ang unang pagkakataon na muling nasilayan ang 20-anyos na La Salle leading scorer na aktibong lumalahok sa volleyball drills matapos ang hindi pa rin maipahayag na dahilan na injury sa kanyang kanang bisig.

Gayunman, ayaw muna pangunahan ng La Salle coaching staff ang magiging kinabukasan ng star player kung sasabak na ito o ipapahinga pa ng isa pang laro, subalit positibong idinitalyeng mas gumaganda na ang kondisyon ng 5-foot-11 spiker.

“Maganda naman ‘yung progress ng recovery niya. So far, nagte-therapy naman na siya so hopefully makabalik siya. Hindi man sa game sa UST, sa semis,” pahayag ni long-time La Salle assistant coach Noel Orcullo sa isinagawang post-game press conference, kung saan mariing sinabing walang planong palaruin si Canino kontra sa dating mahigpit na karibal na Ateneo, na itinala ang pang-15 sunod na panalo.

Matatandaang nagsimulang hindi makalaro si Canino sa laro kontra University of the Philippines (UP) Lady Maroons na kanilang tinapos sa bisa ng four sets na 26-24, 25-18, 24-26, 27-25 panalo noong Abril 4 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City, habang sinundan pa ito ng isa pang injury ni Baby Jyne Soreno sa panalo kontra Adamson University (AdU) Lady Falcons ng arm injury nang makabangga si libero Lyka De Leon para sa dig.

Napakahalagng malampasan ng La Salle ang bakbakan kontra Golden Tigresses na tumalo sa kanila sa first round, upang masiguro ang isang silya para sa twice-to-beat na bentahe sa pagpasok ng Final Four sa The Big Dome sa ganap na alas-6 ng gabi.

“Lagi naming sinasabi sa kanila na huwag lang aalis sa sistema basta tuloy-tuloy lang kung ano ‘yung inaaral namin kada training, kada practice [na] dapat mai-apply sa game,” paliwanag ni Orcullo patungkol sa kanilang mga manlalaro upang magiba ang 11-2 na agawan sa top-two spot sa semifinals. (Gerard Arce)