PATAY ang pitong katao habang sugatan ang 21 pa nang lumagpas sa race track at sagasaan ng isang kalahok ang mga nanonood sa kumpitisyon sa Diyatalawa, Sri Lanka noong Linggo.

Kabilang sa nasawi ang apat na race official at mga manonood, kasama ang walong taong gulang na batang babae.

Sugatan naman ang 21 katao na ginagamot ngayon sa mga ospital sa bayan.

“This accident happened when the car jumped out of the running lane,” paliwanag ni police spokesman Nihal Talduwa.

Ginanap ang Foxhill Supercross sa Diyatalawa na army base ng Sri Lankan military at pinanood ito ng higit sa 100,000 katao.

Samantala, tumanggi ang mga awtoridad na magbigay ng ibang detalye sa estado ng driver pero pinag-aaralan na anila nila kung kakasuhan ito.