13 katao nasagip sa human trafficking

NASAGIP ng mga awtoridad ang 13 katao na umano’y mga biktima ng human trafficking sa Tawi-Tawi habang patungo sa Malaysia noong Biyernes.

Isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng 1st Special Operation Unit (SOU) ng Maritime Group, Provincial Mobile Force Command ng Tawi-Tawi, Philippine Coast Guard (PCG) ang pagsagip sa koordinasyon ng Municipal Inter-Agency Committee Against Trafficking (MIACAT) ng Tawi-Tawi Local Government Unit (LGU) bandang alas 6:45 nang umaga noong Biyernes sa Bongao Port, Barangay Poblacion, Bongao, Tawi-Tawi.

Ayon sa mga awtoridad, may natanggap silang tip na isang grupo ang patungo sa Sabah, Malaysia at dumaan ang mga ito sa backdoor channel lulan ng M/V Ever Queen of Asia mula Zamboanga City papunta sa Boang6ao, Tawi-Tawi.

Agad kumilos ang mga awtoridad at binirepika ang impormasyon na nagresulta sa pagsagip sa 13 katao.

Ayon sa mga biktima, patungo sila sa Sandakan, Sabah Malaysia pero wala naman silang maipakitang dokumento na nagpapatunay na legal ang kanilang pagtungo doon.

Dinala ang mga nasagip sa LGU Local Committee on Anti-Trafficking VAWC at Ministry of Social Services and Development para sa counseling.

Patuloy naman ang ginagawang hakbang ng Tawi-Tawi Police Provincial Office (PPO) at ibang ahensya ng gobyerno upang maibalik nang ligtas sa kanilang pamilya ang mga biktima. (Edwin Balasa)