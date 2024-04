GOOD vibes ang hatid ng isang anak nang ibahagi niya ang video ng kanyang ina na kasama nila sa island hopping habang sinasagot ang tawag ng boss nito.

Sa TikTok account ng user na si ‘Samsaammmy,’ ibinahagi niya ang video ng kanyang Momshie habang kinakausap ang kanyang boss kahit nakalubog ito sa dagat sa Palawan.

“Mama mo pwede awardan, sana hindi ako umabot sa ganito, kahit nasa dagat nagfo-follow-up sila hahaha” anang user sa kanyang caption.

Kinaaliwan tuloy ito ng mga netizen at nakarelate pa sa sitwasyon ni madir.

“Omg!! Same!!! Nasa El Nido kami ng fam ko and bigla na lang sila tatawag dahil may mga applicant daw na need ma-interview kahit naka-leave naman ako,”

“Medyo funny ito pero sana marunong naman ang mga boss to respect the vacation time of their employees.”

“Interviewer: Do you work well under pressure?

Her: Yes! even in water.”

“Majority kasi ng clients is galing ibang bansa so you need to be competitive or else papalitan ka.”

“Only in the Philippines, sa ibang bansa kapag off mo at vacation ‘di ka nila tatawagan about work.”

“WORK LIFE BALANCE LITERAL SI AUNTIE.” (Vince Pagaduan)