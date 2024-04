APRUBADO na ng US House of Representatives ang mahigit $61 bilyon na military assistance sa Ukraine para sa patuloy na digmaan nito laban sa Russia.

May 210 Democrat at 101 Republican ang sumuporta sa Ukraine habang 112 na Republican ang kumontra sa hakbang.

Nagpasalamat naman agad si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa pag-apruba ng Kongreso ng Amerika sa ibibigay nitong pinansiyal na tulong.

“The vital US aid bill passed today by the House will keep the war from expanding, save thousands and thousands of lives, and help both of our nations to become stronger. Just peace and security can only be attained through strength. We hope that bills will be supported in the Senate and sent to President Biden’s desk. Thank you, America!” ani Zelensky.

Inaprubahan din ng US House ang $26 bilyon na tulong para sa Israel; $8 bilyon para sa mga kaalyansa ng US sa Indo-Pacific Region kabilang ang Taiwan; at $9 bilyon para sa humanitarian assistance sa mga sibilyan ng Haiti, Sudan at Gaza na sentro ngayon ng digmaan sa mundo.