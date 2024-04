Tigilan na mga duda: Catriona Gray, Sam Milby happy, sweet sa Pampanga

Nakita namin ang pictures, videos ng fiancés na sina Catriona Gray at Sam Milby na kuha sa Balé (a forest ‘home’/event place in Santa Rita, Pampanga).

Bale sa birthday event iyon ng manager nilang si Erickson Raymundo na owner ng Cornerstone.

Marami ring ibang celebrities and friends na invited ni Erickson, pero siyempre parang naging center of attraction sina Catriona, Sam dahil natuwa nga ang mga nakakita sa kanila na happy and sweet sila.

May video nga ang businesswoman/philanthropist na si Pinky Tobiano kung saan makikitang masaya sina Catriona, Sam.

Ang dalawa nga lang ang nakaupo, magkasama sa dulo ng isang bench/table at kumakain sila.

Sa video, hinawakan pa ni Catriona ang tainga ng kanyang fiancé.

Nakaka-feel good nga ang ‘eksenang’ iyon nina Catriona, Sam.

Kahit sa ibang pictures na nakita namin na magkatabi sila ay mukhang ok nga ang dalawa.

So dapat na sigurong tigilan ang mga dudang hindi magkasundo sina Catriona, Sam, ha!

At mukhang tama nga ang tsikang na-move lang ang wedding nila, pero tuloy na tuloy pa rin.

‘Yun na! (Jun Lalin)