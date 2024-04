Nais ni Senador Robin Padilla na siyasatin kung maituturing bang paglabag sa kalayaan sa pamamahayag ang patuloy na suspensyon sa operasyon ng Sonshine Media Network International (SMNI).

“The imposition of baseless suspension orders on SMNI not only constitutes a denial of due process but also an erosion of press freedom,” giit ni Padilla sa inihain niyang Senate Resolution 1000.

Ang pagdinig ay hahawakan ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na pinamumunuan ni Padilla.

Ayon sa senador, hindi maaaring labagin ang karapatan ng taumbayan sa pampublikong impormasyon na kailangan para makagawa ng mabuting desisyon ang taumbayan.

Sa kanyang resolusyon, iginiit ni Padilla na ipinunto ng Korte Suprema mismo, sa Chavez vs Gonzales (2008), na ang kalayaan sa pamamahayag ay “crucial and so inextricably woven into the right to free speech and free expression, that any attempt to restrict it must be met with an examination so critical that only a danger that is clear and present world would be allowed to curtail it.” (Dindo Matining)