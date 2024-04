Red Lions, Saint tatapusin mga karibal

Mga laro ngayon (FilOil EcoOil Arena)

4:30 pm – San Beda vs Keanzel

7:30 pm – CCI vs St. Clare

LIYAMADO ang Marinerong Pilipino Skippers-San Beda University at Go Torakku-St. Clare College sa magkahiwalay na katunggali sa quarterfinals ng 12th PBA D League 2024 Aspirants Cup sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan ngayon (Lunes).

Toka ng No. 3 seed Red Lions ang Keanzel Basketball sa first game sa alas-4:30 ng hapon, susunod ang No. 4 Saints laban sa CCI-Yengskivel sa 7:30 nightcap.

Twice-to-beat ang Beda at St. Clare, dadaanin nila sa isang bigwasan ang series para agad pumalaot sa semis.

Pero hindi imposibleng makasilat ang Keanzel at CCI.

Aabante ang winners ng quarters sa best-of-three semis kontra top seed at two-time defending champion EcoOil-La Salle at No. 2 CEU.

Sa classification round, nilapa ng Beda ang Keanzel 109-55 at tinambakan ng St. Clare ang CCI 118-84. (Vladi Eduarte)