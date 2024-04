Kinuwestiyon ni dating Senador Panfilo “Ping” Lacson ang $500 milyong (P28 bilyon) ayuda ng Estados Unidos sa Pilipinas kumpara sa pinangakong $8 bilyon (P460 bilyon) na makukuha ng Taiwan.

Para kay Lacson, parang limos lang ang binigay ng US sa Pilipinas gayung malalagay sa peligro ang ating bansa dahil sa karagdagang EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement) site sa Northern Luzon.

“Compared to the $8B US aid to Taiwan, the $500M “alms” to Ph is not even good enough to console an “ally” willing to share Taiwan’s risks in allowing additional EDCA sites in Northern Luzon to help facilitate movement of US war materiel and logistics in case of a China invasion,”

Ayon kay Lacson, ang ayuda ay isinulong ni Rep. Darrell Issa (R-CA48) nang hilingin nito sa State Department na maglaan ng $500 milyon sa Pilipinas bilang Foreign Military Financing.

Noong Sabado, inaprubahan ng United States House of Representatives ang $95 bilyong foreign aid package para sa Ukraine, Israel, Taiwan, at iba pang kaalyadong bansa.