Inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang lahat ng mga ahensiya ng gobyerno at mga alkalde na suportahan ang implementasyon ng 2024 National Crime Prevention Program (NCPP) na naglalayong mabawasan ang krimen sa bansa.

Batay sa memorandum circular No. 46 na inilabas ng Malacañang at pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, mahalagang suportahan at makipagtulungan ang lahat ng mga ahensiya ng pamahalaan at lahat ng local government units (LGUs) sa implementasyon ng 2024 NCPP.

Ang programa ay isinumite ng Department of Interior and Local Government (DILG) sa Malacanang nitong Pebrero para magpatupad ng cross-cuttings strategies para sa mas ligtas na komunidad at protektahan ang karapatan ng mga Pilipino.

Pangunahing layunin ng NCPP ay mabawasan ang mga nagaganap na krimen sa bansa upang magtuloy-tuloy ang pag-unlad alinsunod sa Philippine Development Plan 2023-2028.

Ang circular ay agad na ipapatupad para matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa bansa. (Aileen Taliping)