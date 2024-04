Pauline De Guzman promotor sa pagbambo vs Lady Stags

Mga laro sa Martes

(FilOil EcoOil Arena)

10 am – SBU vs UPHSD

2 pm – MU vs JRU

GINIYAHA ng Arellano University si Pauline De Guzman upang kalusin ang San Sebastian College Recoletos, 25-17, 26-28, 22-25, 25-23, 15-12 sa NCAA Season 99 Women’s Volleyball first round eliminations Linggo ng hapon sa Filoil EcoOil Arena.

Todo-kayod siya sa 21 points para iangat ang Lady Chiefs sa pagsolo sa pang-apat sa 3-2 (win-loss) slate kasabay sa pagbalya sa Lady Stags sa ika-10 o kulelat sa 0-5.

Bumakas sina Marianne Padillon at skipper Dodee Batindaan ng 13 at 12 hits, ayon sa pagkakasunod upang ilista ng Legarda-based team ang unang winning-streak sa torneo.

Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Roberto ‘Obet’ Javier.

“Pwede kong sabihing masaya at malungkot,” saad ng AU coach. “Masaya kasi nanalo kami. Pero kung titingnan namin sa second set, lamang kami almost seven points tapos dumating time nagdikitan, hindi nila na-handle ganung klaseng pressure.”

Sumuporta rin para sa Arellano U sina Heart Villaflores at Maule Joice Magaling na may tig-walong puntos.

Ayon pa kay Javier, nakatutok na sila sa susunod nilang dalawang laro kaya tiyak na paghahandaan na agad nila ang mga iyon.

Ang CSB at University of Perpetual Help ang makakalaro nila sa Miyerkoles at Linggo.

“Sana magtuloy-tuloy pa, dami pa namin dapat daanan,” ani Javier.

Tumikada para sa San Sebastian si Kat Santos na umiskor ng 21. (Elech Dawa)