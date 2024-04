TODONG napalaban si Creation Of Adam bago pinagwagian ang 3-Year-Old & Above Maiden Race noong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas.

Sinunggaba niya ang unahan paglabas ng aparato, pero makalipas lang ang ilang metro ay kinapitan na siya nina American Ford at Mink Coat.

Papa-far turn, sina Creation Of Adam at Mink na lang ang nagtatagisan ng bilis sa unahan habang nasa likuran sina American Ford, Rock Hard Mine at Service De Luxe.

Naging matatag naman si Creation Of Adam na sinakyan ni dating Philippine Sportswriters Association Jockey of the Year Patty Dilema, hinablot ang trangko pagsapit ng home turn.

Kaya pagtawid ng meta ay nasa limang kabayo na ang agwat niya laban sa pumangalawang si American Ford habang tumersero si Service De Luxe.

May tiyempo ang nagwaging kabayo na 1:29 minuto sa 1,400-meter race na nagbigay ng P22K prize kay horse owner Benjamin ‘Benhur’ Abalos Jr. bukod pa sa sinubing P4,500 sa breeder’s purse.

Ang mga breeder nang sumagundo at tumerserong mga kabayo’y tumanggap ng P1K at P500. (Elech Dawa)