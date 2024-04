Pagkandong ni Belle Mariano kay Donny Pangilinan, kinakiligan ng mga faney

Viral ang photo na nakakandong si Belle Mariano kay Donny Pangilinan, huh!

Marami kasi ang kinilig sa nasabing photo na bahagi ng promotional campaign ng Netflix para sa nalalapit na Priceless Finale ng ‘Can’t Buy Me Love’, ang pinagbibidahang teleserye nina Donny at Belle o DonBelle.

Marami pa ang nakakakilig na promotional photos ng dalawa gaya ng pagkarga ni Belle kay Donny pero ibang level daw na kilig ang hatid ng pagkandong ng isang babae sa lalaki.

“Tapatan n’yo ‘toh. Sinasabi ko sa inyo. Iba yung kilig and happiness na naibibigay nila sa mga tao,” komento ng isang fan sa Instagram post ng Netflix Philippines.

Kung marami ang kinikilig sa kanila, marami naman ang nalulungkot sa nangyayari sa mga character nilang sina Bingo at Ling sa teleserye.

Puro na nga kasi iyakan ang mga scene ng dalawa at nagkakalabuan sila dahil parehas nilang pinagtatanggol sa isa’t isa ang kanilang mga magulang.

“Ayaw ko ng maniwala sa kahit ano kung kapalit naman nito na pakiramdam ko ay unti-unti ka ng nawawala,” sey ni Ling kay Bingo.

Sey tuloy ng fan, “My heart is aching for you #BingLing. Over the past few months I’ve grown to love both of you and seeing you hurt also hurts me so damn bad. BINGLING KAPIT LANG.”

Dagdag niya pa, “DonBelle slowly destroying everything in me in this series!”

Naku marami ang nagwi-wish na sana raw maging happy pa rin ang BingLing sa Priceless Finale ng ‘Can’t Buy Me Love’ na mapapanood sa May 7 sa Netflix, May 8 sa iWantTFC, at May 10 sa free TV.

‘Yun na!