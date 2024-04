NAKALIKOM ng P91 milyon na donasyon ang Cebu Pacific (CEB) sa pamamagitan ng in-flight fundraising campaign para sa “Change for Good” program na tumutulong sa pangangailangan ng mga batang Pinoy tulad ng pagkain, kalusugan at edukasyon.

Inilunsad noong 2016, nakipag-partner ang CEB sa United Nations Children’s Fund (UNICEF) Philippines para sa kanilang “Change for Good” initiative kung saan ang mga donasyon ng mga pasahero ay napupunta sa mga programang pangkalusugan at edukasyon ng UNICEF.

“Our partnership with UNICEF has allowed us to channel the collective goodwill of our passengers into meaningful initiatives that will positively impact the lives of Filipino children. We are thankful for the generosity of our passengers and look forward to continuing this important work with UNICEF,” ayon kay Candice Iyog, Chief Marketing and Customer Experience Officer ng Cebu Pacific.

Sinuportahan ng nasabing pondo ang programa ng UNICEF na First 1,000 days nutrition program o ‘First 1,000 Law’ at nakatulong sa pagpapatupad ng Republic Act No. 11148 o ‘Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-nanay Act.’

Noong nakaraang taon, nakalikom ang CEB ng P10.9 milyon at ginamit ito para sa education, healthcare at humanitarian aid sa bansa.

Noong 2021, dinala ang kampanya sa online kung saan maaaring mag-donate ang mga pasahero sa website ng airline kahit hindi sila nag-book ng flight.

Ang CEB ang tanging airline partner ng UNICEF sa Southeast Asian region para sa kampanya.

“Children have the right to a better and brighter future. Our partnership with Cebu Pacific has helped support our work so that every Filipino child can grow up healthy, educated, and protected,” giit naman ni UNICEF Philippines Representative Oyunsaikhan Dendevnorov.