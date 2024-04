Napuntusan na naman ni Echo si Alden: Kathryn Bernardo, Jericho Rosales magkasama sa party

Mukhang napapadalas ang pagkikita nina Kathryn Bernardo at Jericho Rosales!

‘Yan ang komento ng netizens nang mapansin nilang nasa iisang event muli ang dalawa.

Spotted kasi sina Kathryn at Jericho sa intimate surprise birthday party ng fashion designer na si Mark Bumgarner.

Wala man picture together sina Kath at Echo na kuha sa intimate party, pero huli ng mga online Marites na magkasama ang dalawa noong Sabado ng gabi.

Kahit bawal ang cellphone sa intimate event ay marami pa ring photos and videos ang naglabasan na kuha sa nasabing okasyon.

Unang pinusuan at trending sa X ang picture ni Kathryn Bernardo kasama ang kaibigang fashion designer at si Sarah Lahbati.

Ka-join ni Kathryn na pumunta sa nasabing event ang kanyang non-showbiz BFF na si Trina Guytingco.

Pero hindi nakawala sa mga matatalas na mata ng mga netizen ang photo kung saan napansin nila na nasa likod ng birthday celebrator ang aktor.

At dahil nga sa nasabing photo, nag-conclude na agad ang mga follower nila na muling nagkita at nagsama sina Kath at Echo.

Siyempre pa, kilig-kiligan na naman ang mga nananalig na totoong nanliligaw ang aktor sa ex-girlfriend ni Daniel Padilla. Dedma sila sa mga sinabi ni Echo na hindi pa ito ready magmahal muli.

Marami kasing fans ang Asia’s Phenomenal Superstar na boto kay Echo. Mas bet nila ito kesa kay Alden Richards.

Muli nga raw nakapuntos si Jericho against Alden. May ganun talaga?!

Kaloka ang fans ha, bawat kilos talaga ng mga idol nila, eh meron silang istorya at komento.

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)