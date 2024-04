Kinalampag ng isang health reform advocate ang Department of Health, Professional Regulation Commission at ang Food and Drug Administration (FDA) na siyasatin ang mga doktor na nakikipagsabwatan umano sa isang malaking pharmaceutical company upang mabenta ang kanilang mga gamot kapalit ng cash at mga naglalakihang insentibo.

Ayon kay Dr. Tony Leachon, nakarating sa kanya ang impormasyon na may ilang doktor ang agresibong nagrereseta ng brand ng gamot kahit may kamahalan ito kumpara sa ibang brand na may kapareho lamang na bisa.

Sinabi ni Leachon na ang mga ganitong doktor ay maaaring bahagi ng isang local pharmaceutical company na sinasabing nakabase malapit sa Philippine Heart Center sa Quezon City.

Base sa modus ng kompanya, ang mga doktor ay pinag-i-invest sa kompanya at mabibigyan sila ng komisyon kapag nireseta nila ang produkto sa kanilang pasyente.

Ang doktor na may pinakamalaking benta ng gamot ay binibigyan ng malaking reward tulad ng cash, kotse o mamahaling relo.

Giit ni Leachon, dapat imbestigahan ng PRC ang mga doktor na nakikipagsabwatan sa pharma fim para lang kumita nang malaki. Dapat din umanong siyasatin ng FDA ang pharma company na siyang nakikipagsabwatan sa mga doktor.

“@Teddybird please investigate this disturbing information Thank you,” bahagi ng mensahe ni Leachon sa X.

Nanawagan din ito kay Sen. Pia Cayetano, chair ng Senate Blue Ribbon Committee na siyasatin ang isyu.