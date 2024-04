MaThon pinagalitan ng direktor dahil kay Luis

Kaloka si Luis Manzano, na grabe talaga at todo-todo ang paghahandang ginawa niya sa eksena na kasama sina Maris Racal at Anthony Jennings!

Kaloka nga na buong vlog niya ay dedicated sa SnoRene, at pinakita nga niya ang pinagdaanan, preparasyon niya, ha!

Iba’t ibang klaseng pag-i-internalize nga ang ginawa niya. At kung ano-anong malulungkot na pangyayari nga sa buhay niya ang ginamit niyang inspirasyon, para talaga maging epektibo ang kanyang pagganap.

Panay rin ang tanong niya kung kailangan ba niyang magpakita ng dibdib sa eksena. At siyempre, binuhay niya ang dugo niya, na anak nga siya ni Star For All Seasons Vilma Santos, pati na ng tatay niyang si Edu Manzano.

Nag-demand din siya sa set ng ‘Can’t Buy Me Love’ na huwag siyang kausapin bago ang eksena. Na ayaw rin niya na maingay sa paligid.

“Kasi ‘pag umarte na ako, kung saan-saan ako nadadala!” sabi niya.

Pinagmalaki rin niya na naging best supporting actor siya sa isang proyekto na ginawa niya, na background talent daw siya. Kaloka!

At siyempre, hinalungkat din niya nang husto ang pinagmulan ng karakter niya, kung galing daw ba siya sa hirap o mayaman siya.

“Ayoko kasing dumating sa laban na hindi ako handa!” pagyayabang pa ni Luis.

Siyempre, nag-build din siya ng chemistry sa kanyang mga co-star.

At `yun na nga, may makeup artist na, nag-rehearse na sila.

“Puwede Direk, nagri-rehearse ako, ayoko ng magulo!” pakiusap pa ni Luis.

At siyempre, hindi pumasa ang akting nina Maris at Anthony sa eksenang `yon, na nakulangan nga si Direk.

“Siguro nagalingan sila masyado sa akin, hindi ko naman sila masisisi, kasi binigay ko naman talaga lahat. So, kung nagulo ang akting nila, hindi ko sila masisisi,” sabi pa ni Luis.

Nagtanong din si Luis kung may medic raw ba na naka-standby just in case may mangyari sa kanya sa eksena.

At `yun na nga, kinunan na ang eksena. At ang role ni Luis?

Well, isa siyang waiter na magsi-serve kina Maris, Anthony, ha!

At ang mensahe niya sa huli?

“Kung babalik ba ako sa teleserye? Hindi na!” sabi ni Luis.

Bongga ni Luis, na sa sobrang paghanga niya sa SnoRene, talagang nag-cameo siya, ha!

At dahil birthday nga ni Luis ng April 21, kung ano-anong kalokohan naman ang ginamit ng iba niyang kaibigan para batiin siya. (Dondon Sermino)