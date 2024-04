Kapamilya balik-Channel 2: ABS-CBN, ALLTV may contract signing na!

Naglabas ng promotional art card ngayong Sunday ang ABS-CBN Studios para sa napapabalitang pagsasanib-pwersa nila ng ALLTV.

“Sama na all. Abangan sa 4.23.24 (April 23, 2024),” saad sa art card.

Sey naman ng Kapamilya sa kanilang caption, “Handa ka na ba? Sama ka na! Abangan!”

Obvious na obvious na nga na tuloy na ang partnership ng ABS-CBN at ALLTV lalo pa’t nabalitaan namin na may magaganap na contract signing ang dalawang kompanya sa April 23.

Dagdag pa ang pag-ere ng ABS-CBN news program na ‘TV Patrol’ at Jeepney TV shows (old Kapamilya shows) sa network ng Villar family simula noong April 15.

Maraming Kapamilya fans ang natuwa dahil makakabalik na raw ang mga Kapamilya shows sa Channel 2 na dating channel ng ABS-CBN na ngayon ay nasa ALLTV na nga.

Sey ng isang Kapamilya fan sa X (dating Twitter), “You can simply say na heto ang pagbabalik ng mga bituin sa Channel 2. Welcome home, ABS-CBN sa ALLTV!”

“Grabe ABS-CBN is EVERYWHERE! After launching ‘It’s Showtime’ sa GMA Channel 7, mapapanuod na rin ang kanilang mga shows sa original Channel 2 which is now ALLTV. ABS-CBN is invading major free TV channels GMA, TV5, A2Z, GTV, plus Kapamilya Channel,” sey pa ng isang Kapamilya fan.

May mga fans din na excited mapanood sa HD ang mga Kapamilya shows kasi nga naka HD or high definition ang broadcast ng ALLTV sa free TV, kadalasan kasi nasa cable lang ang mga HD channels gaya ng Kapamilya Channel at TV5.

I’m sure mas marami pang aasahan sa partnership na ito ng ALLTV at ABS-CBN.

Bonggels! (Byx Almacen)