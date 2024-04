Juan Karlos naaksidente sa Orani

Sa lahat yata ng naaksidente, si Juan Karlos Labajo ang masaya, ha!

Yes, naaksidente nga si Juan Karlos sa concert sa Orani, Bataan. At sa post niya sa Instagram ay makikitang naka-‘cast’ ang bahagi ng kanyang paa, binti.

At `yun nga, sa sobrang husay mag-perform ni Juan Karlos, mukha ngang nahulog siya sa stage, ha!

“Isa sa mga pinaka-energetic at pinakamagandang crowd na nakasama namin this year! Orani, talagang nahulog ako sa inyo! Sobrang saya! Hanggang sa muli!” sabi ni Juan Karlos.

“Salamat sa ating mga kuya na medic,” dugtong na sambit pa ni Juan Karlos.

Syempre, kanya-kanyang react ang mga kaibigan, faney ni Juan Karlos.

“Ano na naman ginawa mo?” tanong ni Moira dela Torre.

“Wawa ng bebe ko,” sabi naman ng girlfriend niyang beauty queen na si Dia Mate.

“Still fresh though injured, always keep your feet on the ground @juankarlos while enjoying the Fame you are amazing.”

“I love you. Nanood ako ng live perf mo.”

“Sanaol ginawang design ang broadcast channel.”

“Get well idol.”

“Take careeee sa paa mo huhu.”

“I love youuuuuu get well sa paa mo JK!”

“Kaya pala iniwan kami sa ere, get well bro!”

“Congrats super galing mo no dull moments!”

“Hala ‘yung crush ko napilay…”

“Get well and recover fast kuya JK! Ingat sa susunod!”

“Hala get well soon and take care kuyaa.”

Well, nakita niyo naman kasi si Juan Karlos kapag nag-perform, parang nawawala sa sarili, parang nag-iibang tao siya, di ba?

Bongga!