Josh Naylor inilagare Cleveland

PUMITIK ng two-run homer si Guardians slugger Josh Naylor bago isinunod na pinalo ang sariling ulo sa 6-3 win ng Cleveland kontra Oakland Athletics sa 149th MLB 2024 regular season Sabado ng gabi.

Sa drive ni Naylor sa fifth inning mula sa bato ni Alex Wood ay umiskor si Steven Kwan para sa 4-2 Guardians (15-6) lead.

Habang pinapanood ni Naylor ang paglayag ng bola paalpas sa bakod sa right-center ng Progressive Field sa Ohio, dalawang kamay niyang ipinalo sa sariling ulo ang bat. Sa helmet tumama kaya hindi rin siya nasaktan bago binalibag ang bat.

Dalawang innings ang nakalipas, pinaiskor muli ni Naylor si Kwan sa kanyang RBI single kay Austin Adams at salampak ng karibal (8-13).

Kilala si Naylor sa kakaibang paraan ng selebrasyon kapag nakaka-home run. Dati ay binigyan niya ng head butt ang manager ng Guardians.

Bumato si Cleveland starter Logan Allen ng five innings, namigay ng three runs sa five hits. Malinis na inamada ni Emmanuel Clase ang ninth para sa kanyang sixth save. (Vladi Eduarte)