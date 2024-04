Joanie Delgaco papalaot din sa Paris – Bambol Tolentino

NADAGDAGAN ang bilang ng mga Pinoy athlete na kwalipikado sa Paris habang tuloy sa pagtaas ang kasabikan habang naghahanda ang bansa para sa ika-100 taong paglahok sa Summer Olympic Games.

“11, formally, and counting,” siwalat ni Philippine Olympic Committee (POC) president Abraham ‘Bambol’ Tolentino Linggo, isang araw matapos opisyal na maging ika-10 at 11 Filipino Paris Olympians sina gymnast Levi Jung-Ruivivar at rower Joanie Delgaco sa loob ng lang 24 na oras.

Nag-qualify si Jung-Ruivivar noong Biyernes ng gabi sa FIG Artistic Gymnastics World Cup sa Doha kung saan humablot ng silver medal at sapat na qualification points para maging ikatlong PH gymnast na lalaban sa Paris Olympics sa pagbuntot kina Carlos Yulo at Aleah Finnegan.

Linggo lang ngumaga, tumapos si Delgaco na ikalima sa 2,000-metro ng women’s single sculls sa World Rowing Asian, Oceania Olympic & Paralympic Qualification Regatta and Asian Rowing Cup sa Chungju, South Korea, para makahagip ng tiket sa Paris.

“Congratulations to our new qualified Olympians,” pahayag din ni Tolentino sa kanyang opisyal na Facebook page, na binanggit na si Delgaco ang unang Pinay rower na nag-qualify sa Olympics. “Ang kanilang dedikasyon, tiyaga at pambihirang talento ay isang inspirasyon sa ating lahat.”

“Ang POC ay nagpaabot ng taos-pusong pagbati at pinakamahusay na hangarin para sa patuloy na tagumpay sa kanilang pakikipagkumpitensya sa Paris 2024,” hirit ng opisyal. “Ang buong Pilipinas ay nakatayo sa likod mo.”

Parehong sorporesa sina Jung-Ruivivar at Delgaco na maging Olympic qualifiers sa ilalim ng mababa na sa 100 araw bago ang Paris Games.

Ang weightlifter na si Rosegie Ramos agng nakatakdang maging opisyal na ika-12 bet ng ‘Pinas sa Paris habang nakabinbin pa ang opisyal na anunsyo ng International Weightlifting Federation.

Ang bansa ay ginagarantiyahan din ng tatlong qualifier- 1 sa athletics at 2 sa swimming – sa ilalim ng universality rule na magtataas sa PH Olympians sa 15.

“Inaasahan namin na mas marami pa sa aming mga atleta ang nasa Paris dahil isinasagawa pa rin ang qualifiers sa iba’t ibang sports,” panapos na sey ni Tolentino.

Kwalipikado rin sa Paris sina pole vaulter Ernest John Obiena, boxers Eumir Felix Marcial, Nesthy Petecio at Aira Villegas at weightlifters Vanessa Sarno, Erleen Ann Ando at John Febuar Ceniza. (Lito Oredo)