Jalen Brunson, Joseh Hart walastik sa Knicks

UMISKOR ng tig-22 sina Jalen Brunson at Josh Hart para kumpletuhin ang 111-104 win ng New York Knicks sa Philadelphia 76ers sa 78th NBA 2023-24 Eastern Conference first-round series Game 1 nitong Sabado.

Sa kanyang on-court interview sa Madison Square Garden sa NY City, ibinato ni Brunson ang kredito sa kanyang back-up sa point:

“Deuce McBride,” mabilis niyang sagot nang tanungin kung sino ang bumida sa panalo.

Off the bench, nagsalansan ng 21 points si McBride – 12 sa second quarter matapos lumabas si Sixers center Joel Embiid nang mukhang umalog ang inoperahang tuhod paglapag mula sa dunk.

Resulta ay inari ng Knicks ang period 33-12 para umagwat 58-46 sa break.

Bumalik sa second half si Embiid, inagaw ng Philly ang lead 82-79 papasok ng fourth. Dalawang tres ang ibinaon ni Hart sa final period at muli ay kinontrol ng New York ang laro.

Host muli ang Knicks ng Game 2 sa Martes (araw sa Manila).

Namuno ang 33 points ni Tyrese Maxey sa 76ers, tumapos si Embiid ng 29 points, 8 rebounds, 6 assists.

May sahog pang 7 rebounds, 7 assists si Brunson, inari ng Knicks ang boards 55-33 sa likod ng 13 ni Hart at 12 ni reserve center Mitchell Robinson. (Vladi Eduarte)