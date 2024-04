Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, pinabibilisan ng isang kongresista ang pagbibigay ng fuel cash subsidy sa mga driver ng pampublikong sasakyan.

Ayon kay House Committee on Appropriations Vice chairperson at Makati City Rep. Luis Campos Jr. dapat ay inihahanda na umano ang pagpapalabas ng P2.5 bilyong subsidy para maging mabilis ito kapag naabot na ang kinakailangang kondisyon.

“The 2024 General Appropriations Law clearly provides that the subsidy may be given as soon as the price of Dubai crude oil reaches $80 per barrel for 30 days,” sabi ni Campos.

“In previous budget laws, the price of Dubai crude oil had to stay at or above $80 per barrel for 90 days before the subsidy would be granted,” dagdag pa nito.

Ngayong taon ay umaabot na sa P9.30 kada litro ang itinaas ng presyo ng gasolina at P6.05 naman sa diesel.

Kung nakahanda na ang pagpapalabas ng pondo, sinabi ni Campos na magiging mabilis ang pagpapadala ng tulong sa mga driver ng jeepney, taxi, tricycle, full-time ride-hailing, at delivery service driver.

Ayon sa Department of Budget and Management ngayong taon ay mayroong nakalaang P2.5 bilyon para sa Subsidy to Transport Sector Affected by Rising Fuel Prices Program ng Department of Transportation. (Billy Begas)