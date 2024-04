FranSeth uulanin ng block screening

Ang bongga naman nina Francine Diaz at Seth Fedelin!

Imagine, magsyusyuting pa lang sila ng pelikulang ‘My Future You’ na prodyus ng Regal Entertainment, at ididirek ni Crisanto B. Aquino, heto at may campaign na agad.

Campaign na donation drive para sa block screening ng movie nila, kapag pinalabas na sa Hunyo (according to Roselle Monteverde).

Makikita nga ang post ng Titas of FranSeth na ‘Donation Drive For My Future You Promotional Projects & Block Screenings’.

At so far, binalita rin nila na may nag-donate agad ng P50,000, ha! Ayaw lang nilang i-reveal kung sino ang nag-donate.

Pero sa totoo lang, sa panahon ngayon, mahirap humanap ng mga solid na faney, ha! ‘Yung tipong gagastusan ka talaga nang husto.

May ibang fan kasi ngayon, na kahit fan na sila ng ganitong love team, fan pa rin sila ng ibang love team. Depende kung sino ang sikat, kung sino ang mas maingay.

Goal ng grupo nila na gawing blockbuster ang ‘My Future You’ na launching movie nga nina Francine, Seth bilang mga bida.

At siyempre, plano rin nilang makipag-collab sa iba’t ibang fan club ng FranSeth, para sa mas marami pang block screening.

Anyway, sa panahon ngayon, na puro mahihina ang mga pelikula sa sinehan, na kahit yata ang mga Hollywood movies na pinalalabas dito sa Pilipinas, hindi masyadong pinipilahan, malaking bagay ang mga ganitong hakbang ng mga faney, ha!

Maraming artista, prodyuser ang umaasa talaga sa block screening, dahil bukod sa nakakatulong in terms of kita, nakakatulong din na maging maingay, o ‘yung sinasabi nilang word of mouth.

At yes, kahit ang mga sikat na artista ngayon, ginagawa ang block screening, na nag-i-effort talaga sila para mapuntahan ang lahat ng block screening.

Well, abangan kung ilang block screening ang magagawa ng FranSeth fans!

Samantala, sobrang natuwa ang FranSeth fans kay Direk Crisanto dahil sa pahayag niya na sobra siyang excited na i-direct sina Francine, Sath.

Sa May 8 ang first shooting day ng ‘My Future You’. (Dondon Sermino)