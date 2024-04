Eya Laure, Chery walang makaawat

ITINAAS ni Ejiya ‘Eya’ Laure ang kakayahan nang kailanganin ng Chery Tiggo ang liwanag para makalusot sa krusyal na yugto ng 8th Premier Volleyball League 2024 3rd All-Filipino Conference elimination round.

Nakataya ang kanilang tsansa sa semifinals, hinawi niya ang landas para sa Crossovers upang tumuntong sa inaasam na pagsabak sa susunod na parte labanan.

Ang matulis pumalo na open spiker ang nagsilbing puwersa sa anim na sunod na raatsasda ng Chery, inararo ang PLDT Homer Fibr, 25-22, 25-16, 25-20, noong Martes sa Philsports Arena sa Pasig bago durugin ang Akari, 25- 17, 25-20, 25-17, Sabado sa out-of-town game sa Sta. Rosa Sports Complex sa Laguna.

Ang kanyang back-to-back na pagpapakita ay sapat na upang makuha ang ikatlong sunod na PVL Press Corps Player of the Week para sa April 16-20 sa patuloy na umuunlad na tanging propesyonal na liga ng volleyball sa bansa na inorganisa ng Sports Vision Manaagement Group, Inc.

Tumapos ang produkto ng Unibersidad ng Santo Tomas na may 12 points na nakolekta mula sa siyam na pag-atake at tatlong butata, habang pinoprotektahan din ang sahig gamit ang pitong mahusay na dig upang masindak ang High Speed Hitters.

Sinundan ito ng sophomore pro sa isniskor na 14 na binuo sa siyam na pag-atake, tatlong blangka at dalawang alas sa pagbigo ng Crossovers sa napatalsik ng Chargers upang makasama sa Final Four-bound na Petro Gazz, Creamline at Choco Mucho sa mahigpit na karera sa magkaparehong 8-2 panalo -talong karta.

Kasama ang kanyang collegiate mentor sa kanyang tabi kahit na sa pro league, patuloy na tinatanggap ni Laure ang tiwala at mga aral na natutunan niya kay coach Emilio ‘Kungfu’ Reyes Jr.

“Siguro kung ano ‘yung mga sinasabi ni coach Kungfu dati, lagi ko yung nire-recall kasi sometimes yung pagti-tiwala sa sarili,‘di siya enough for me. Malaking bagay si coach Kungfu talaga na nagre-remind kung sino talaga ako, kung ano ba yung napag-hirapan ko dati na kayang-kaya kong dalhin sa pro,” sabi ni Laure.

“That’s why hanggang sa pro parang kumbaga nagagawa ko siya, yun din siguro dahil talaga kay coach Kungfu.”

Naging instrumento si Laure sa anim na sunod na panalo ni Chery Tigg na pinasiklab ng nakagugulat na sweep sa defending champion Creamline sa parehong lugar ng Laguna.

Simula noon, hindi na itinaas ng Crossovers ang kanilang paa sa pedal ng gas at patuloy na pinatumba ang mga kalaban na humarang sa kanila.

Walang plano ang kampo bumagal na may isang laro na lang ang natitira sa kanilang preliminaries laban sa Galeries Tower sa Huwebes sa Philsports Arena.

“Lagi namang pinapaalala samin ng coaches and everyone naman na respetuhin yung kalaban. Siyempre balik kami sa training, pag-aralan ulit namin sila, may mga scouting pa rin kami na kumbaga kung ano yung normal na ginagawa namin sa ibang team, gagawin din namin dito sa Galeries kasi nagte-training sila araw-araw, pinagtatrabahuhan nila yung mga panalo,” dagdag pa niya .

“Siyempre player din sila, team din sila, gusto ring manalo. Kami on our side, balik kami sa training, programa, at sistema na ibibigay nila coach KungFu sa amin.”

Tinalo ni Laure ang kanyang kakampi na si libero Jennifer Nierva, Trisha Tubu ng Farm Fresh, Tots Carlos at Alyssa Valdez ng Creamline, Brooke van Sickle ng Petro Gazz at Jovelyn Gonzaga ng Cignal para sa lingguhang citation na ibinigay ng mga print at online scribes na kukokober sa liga, na ipinapalabas din nang live. sa www.pvl.ph.

“I hope magpapatuloy talaga siya hanggang sa remaining game namin. Yung bond na nabuo namin sana madala namin hanggang dulo at nakikita naman siguro, evident siya sa laro na napapakita namin na lagi kaming… we got each other’s backs nga talaga,” wakas na sey ng manlalaro. (Lito Oredo)