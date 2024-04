Diskarteng swak sa isipan ng kabataan

Ang kabataan ang pag-asa ng bayan.

Laman ng kasaysayan ng Pilipinas ang pangungusap na ito bilang isa mga pamosong linyahan ng Pambansang Bayani ng mga Pinoy na si Gat. Jose Rizal.

Sa situwasyon natin sa kasalukuyan, hindi lamang siguro sapat na sabihin ang mga katagang ito dahil sa mabilis na pag-usad ng teknolohiya, literal na mga kabataan lamang ang nakakasabay lalo na nga kung ang pag-uusapan ay ang walang tigil na pagbabago ng internet na nagsisilbing pangunahing gabay at batayan ng mga pangyayari at kung anong mangyayari.

Kaya nga masasabing hindi lamang sila pag-asa kundi mas matibay na sandalan din sa mga pagkakataong ang mga nakakatanda sa kanila ay nahihirapang umintindi sa kung paano gagamitin ang mga bagong teknolohiya.

Isa ito sa mga dahilan kaya nga ang mayayamang gobyerno ay todo ang paghubog sa mga kabataan, hindi lamang sa loob ng kanilang nasasakupan kundi maging sa mga bansang posibleng maging kaalyado sa hinaharap bunga na rin ng pagiging malapit ng mga ito sa isa’t-isa kung lokasyon din lamang naman ang pag-uusapan.

Isa sa mga halimbawa nito ay ang situwasyon ng China at Pilipinas.

Nitong mga nakaraang araw, ako, kasama ang iba pang mga kaibigan sa media ay naimbitahan ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry, Inc (FFCCII) para daluhan ang pagtatapos ng cultural celebration ng Bataan National High School sa lungsod ng Balanga sa Bataan.

Nakasentro sa kultura ng China ang mga aktibidad sa programang ito na nilahukan ng halos lahat ng mga Pinoy na mag-aaral ng senior high schol ng naturang paaralan kaya nagulat at napahanga talaga ako sa mga ginanap na presentation.

Ang tema ay parang Chinese New Year celebration kaya kung ang mga presentation ay ginawa sa Binondo area, wala sigurong maniniwala na mga purong Pinoy ang gumanap sa mga pagtatanghal.

Mula sa pagsasalita ng wika ng naturang bansa, sayaw at maging sa pagkanta ay higit pa sa kuhang-kuha ang naging performance ng mga kabataang mag-aaral ng Bataan National High school na sumailalim sa Special Program in Foreign Language (SPFL).

Kaya nga napatanong ako sa sarili ko kung paano naturuan ang mga batang gumanap sa mga presentation, pero nang makita ko ang kanilang principal na si Ma’am Alma Poblete, napabulong na lamang ako sa aking sarili na magaling ang titser na ito.

Dito ko na ulit naisip ang nabanggit kong kataga ni Gat Jose Rizal.

At bigla ko ring naalala ang pormahan ng China at US dahil diskarte naman ng huli sa mga bansang gusto nilang impluwensiyahan kahit malayong-malayo sa kanilang lugar ay ang bigyan ng pagsasanay sa larangan ng militar at pakikipagdigma ang mga ito at pagkatapos ay dadalhin din naman pauwi ang mga armas at pasilidad na ginamit.

Kung ikukumpara ang diskarte ng dalawang bansa sa mga ganitong situwasyon, masasabing ibang klase mamuhunan ang China.