Daniel Padilla masaya sa b-day event kasama ng mga batang may sakit

Maraming batang may karamdaman ang napasaya ni Daniel Padilla nang pinili niyang makasama ang mga ito sa kanyang advance birthday celebration sa Child Haus Manila.

Bukod sa mga bata ay nakasama rin ang mga magulang ng mga ito.

Ayaw man ipaalam ni Daniel sa media ang private event na iyon, kumalat pa rin sa social media ang pictures na kuha sa nasabing selebrasyon.

Bago pa man dumating si Deej nang past 5:00pm sa Child Haus Manila sa Agoncillo St., Paco, Manila ay nagsimula nang magpalaro at mamigay ng premyo sa mga bata ang fans ng aktor na nag-organize ng nasabing event.

Pagdating ni Daniel ay agad siyang kinantahan ng ‘Happy Birthday’ song ng mga bata. Bukod sa dalawang kanta, nagbigay rin ang bawat bata ng mga personal nilang ginawang flower craft sa birthday celebrator. Ito raw ang regalo nila sa iniidolong aktor.

Nangilid ang luha ng panganay na anak ni Karla Estrada habang pinapanood ang performances ng mga batang may karamdaman.

Sobrang touched si Deej sa ginawang pagbati sa kanya ng mga bata ng Child Haus.

Halatang pinipigil ng aktor ang luha habang nagsasalita sa harap ng mga bata at ng mga magulang. Panay rin himas ni Daniel sa kanyang dibdib habang nagpapasalamat sa kanyang mga fan, sa mga bata at sa mga magulang na residente ng Child Haus.

“Kagaya po ninyong lahat na nandito sa Child Haus, kayo po ang inspirasyon ko para maging mabuting tao. Tuloy-tuloy po ang pagtulong natin.”

Dagdag pa ng aktor sa kanyang thank you speech, “Sobrang sarap sa puso ng araw na ito. Buo na ang birthday ko. Maraming Salamat po!”

Walang tigil din sa pasasalamat ang aktor sa kanyang solid fans na hindi siya iniwan sa kanyang mga laban at mga proyektong ginagawa.

Ang solid fans din ni Daniel ang nag-organize ng nasabing event nitong Sabado ng hapon.

Bukod sa pagkain at prizes, nagbigay rin si Deej ng mga mamahaling laruan sa almost 50 kids na nasa Child Haus. Nag-abot din ng tulong ang aktor sa nasabing charitable institution.

Sa event na iyon ay nakatanggap din ang aktor ng isang white puppy na pinangalanang Sunny.

Ito raw ang magiging bagong playmate ni Summer, ang sikat na fur baby ni Deej.

Sa sobrang saya ay agad binuhat at nilaro ni Daniel si Sunny. Ang saya nga nilang pagmasdan.

Sa April 26 ay ipagdiriwang ni Daniel ang kanyang 29th birthday. For sure may mga susunod pang celebration ang aktor. Pero para nga sa kanya ang birthday party niya with Child Haus kids ang bumuo ng kanyang kaarawan.

Samantala, after ng Child Haus event ay spotted si Deej and his friends na nagdi-dinner sa Rockwell, Makati City.

May mga faney na nakakita kay Daniel kaya nagpa-picture ang mga ito sa aktor.

Trending nga ang photos niya with fans. Puring-puri kasi ng mga fan ang aktor na kahit abala sa pagkain ay nagpaistorbo raw ito at tumayo pa para lang mapabigyan ang mga taong gustong magpa-picture with him.

Bongga!