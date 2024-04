COVID allowance ng mga frontliner i-release na!

Halos mag-iisang taon na nung ideklarang wala na ang salot na COVID-19 at lahat tayo’y nakahinga na nang maluwag. Unti-unti nang naghubad ng facemask, lumabas ng tahanan, balik trabaho, balik eskwela at namasyal.

Pero teka, sa paglipas ng COVID, hindi naman magandang balita na hanggang ngayon ay hindi pa pala natatanggap ng ating mga medical frontliners o healthcare worker (HCW) ang lahat ng kani-kanilang COVID allowance noong pandemya pa.

Nakakalungkot dahil matapos ang tatlong taong pagsasakripisyo ng ating mga HCW noong pandemya meron sa kanila na patuloy pang nganga sa kanilang nakabinbin na COVID allowance.

Nababahala po ang inyong lingkod sa development na ito dahil pangunahing may-akda tayo ng batas na nagkakaloob ng Public Health Emergency Benefits and Allowances (PHEBA) sa ating medical frontliners bilang sukli sa COVID-related services at sakripisyo na kanilang ipinagkaloob sa atin noong kasagsagan ng pandemya kung saan libo-libo nating kababayan ang nasawi.

Para maitama ang pagkukulang na ito ng ating pamahalaan at upang matanggap na ng mga HCW ang kanilang hindi pa nababayarang PHEBA, sinuportahan natin ang Department of Budget and Management (DBM) sa panukala nito na resolbahan na ng Department of Health (DOH) ang pagkaantala sa pamamagitan ng mabilis na pagbuo ng nationwide mapping ng lahat ng law-provided allowances na matagal nang ipinangako sa mga medical frontliners sa bawat rehiyon at sa bawat ospital o health facility.

Suportado rin po ng inyong lingkod ang proposal ni Budget Secretary Amenah Pangandaman na gumamit na ang DOH ng blanket memorandum of agreement (MOA) kasama ang Department of Interior and Local Government (DILG) at mga pribadong grupo para pabilisin ang pagre-release ng still-unpaid Health Emergency Allowance (HEA) ng mga HCW sa mga pribadong ospital at local government unit (LGU).

Kung magkakaroon ng fast-tracked mapping at magkakaroon ng blanket MOA ang DILG at mga pribadong grupo upang solusyunan ang napakatagal na pagrelis ng HEA claims sa mga ospital at LGUs, ay magkakaroon ng ideya ang DOH kung magkano pang COVID-19 extra benefits ang kailangang bayaran sa ating mga medical frontliner.

Malalaman din nito kung kailangang pang maglaan ng karagdagang pondo bukod sa combined P91.283 bilyon sa HEA at iba pang allowance na ayon sa DBM ay nairelis na nila sa DOH para ibayad sa HCWs at non-HCWs sa iba’t ibang panig ng bansa.

Ayon sa DBM, tumanggap na ang DOH ng P12.1 bilyon noong 2021, P28 bilyon noong 2022, P31.1 bilyon noong 2023, at P19.962 bilyon ngayong taong ito. Ayon pa sa DBM secretary, sa P91 bilyon na naibigay na sa DOH, umabot na sa P64 bilyon ang naipamahagi. Dahil dito, may balanse pang P27B na hindi pa natatanggap ng HCWs at non-HCWs.

Bukod sa mga HCWs, kasama rin sa dapat makatanggap ng COVID allowance ang mga non-HCWs sa mga ospital gaya ng mga nagbibigay ng mga serbisyong medikal at kahalintulad nito sa administratibo, teknikal, at suporta sa mga ospital, pasilidad ng pangkalusugan, laboratoryo, maging sa medikal o temporary at monitoring facilities, at mga vaccination sites.

Kailangan na talagang makagawa ng mapping system para makita ang mga claim and payment para alam ng DBM kung ang inilabas na P91.283 bilyon ay sapat na o kailangan pang maghagilap ng dagdag pondo para makumpleto ang mga overdue PHEBA sa ating medical frontliners.

Mismong si Health Undersecretary Ma. Carolina Vidal-Taiño ang nagsabi na bagama’t naglabas ng pondo ang DBM, patuloy pang bina-validate ng DOH ang mga HCW benefits sa ilalim ng PHEBA program.

Nang isagawa ang confirmation hearing para sa appointment ni DOH Secretary Teodoro Herboso, tiniyak niya sa amin sa Kongreso na bibigyang prayoridad ang pagre-release ng unpaid COVID-19 allowances ng mga HCW.

Muli, ang inyong lingkod ang principal author ng bersyon ng Kamara sa Republic Act (RA) No. 11469 o “Bayanihan to Heal as One Act” (Bayanihan 1) at RA 11494 o ang “Bayanihan to Recover as One Act” (Bayanihan 2), na parehong naglalayong magkaloob ng ekstrang benepisyo sa HCWs at non-HCWs kasama ang pinansyal na ayuda sa mahihirap na pamilyang Pinoy, mga nawalan ng trabaho at iba pang sektor na hinagupit ng COVID-19.

Naging co-author din tayo sa RA 11712 o ang “Public Health Emergency Benefits and Allowances for Healthcare Workers Act,” na tumitiyak ng relis ng naturang ekstrang bayad sa mga HCWs at non-HCWs kahit nag-lapse na ang dalawang Bayanihan laws.

Ang RA 11712 ay nagbibigay ng monthly HEA na katumbas ng P3,000 para sa health worker sa low-risk area; P6,000 para sa moderate-risk area; at P9,000 para sa medical frontliners na nasa high-risk na lugar.

Sa ilalim pa ng RA 11712, ang supplemental benefit ay may retroactive application mula July 1, 2021.

Bukod dito, ang mga HCW na tinamaan ng mild o moderate COVID-19 ay dapat bigyan ng P15,000 bilang kompensasyon at ang mga tinamaan ng severe o critical na impeksyon sa COVID ay makakatanggap naman ng P100,000. Habang ang pamilya ng lahat ng HCW at non-HCW na namatay sa COVID-19 in the line of duty ay dapat namang makatanggap ng P1 million bawat isa.

Umaaray na po ang mga HCW group tulad ng United Private Hospital Unions of the Philippines (UPHUP), UNI Global Union-Philippine Liaison Council (UNI-PLC) at Unified Filipino Service Workers (UFSW) dahil sa napakatagal na pagkaantala ng HEA release.

Nais ko lamang pong ipaalala sa lahat na ang mga HCW at non-HCW na naging frontliner noong pandemya ay nagsakripisyo, ginamot nila tayo sa kabila ng panganib sa kanilang buhay at ang iba’y literal na nagbuwis ng buhay.

Ngayong nakalagpas na tayo sa pandemya, ‘wag naman nating kalimutan ang kanilang naging kabayanihan. Ibigay na natin ang nararapat para sa ating mga medical frontliners.

Matagal na silang nag-aantay, huwag na tayong maghintay ng bagong pandemya bago sila bayaran.