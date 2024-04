Christian Daluz walang olats sa chess

NAGHARI si Fide Master Christian Mark Daluz sa 12th Kamatyas Rapid Chess Tournament 2024 nitong Sabado sa SM Southmall Las Piñas pagkapisak sa eighth at final round kay International Master Ronald Dableo.

Umiskor siya ng 7.5 points para tsaniin din ang P30,000 cash prize sa 1-day rapid chessfest na pinagkaabalahan nina IM Roderick Nava at National Master David Almirol.

Pinagwawasiwas ni Daluz sina Khent Lourence Canas, Elcid Estaron, Leo Aldrin Caraig, Arjoe Loanzon, FM Randy Segarra, Romeo Canino habang tumabla kay Alfredo Balquin Jr.

“I am very happy with my victory,” bulalas ng 21-anyos na pambato ng University of Santo Tomas kung saan siya kumukuha ng Entrepreneurship.

Kinopo ni Dableo ang second place sa 7.0 pts. pagkadaig sa tieberak kina FM Alekhine Nouri at Balquin Jr.

Swak sa Magic 10 sina Romeo Canino, NM Karlycris Clarito Jr., Apollo Agapay, Davin Sean Romualdez (mga umiskor ng 6.5), Jonathan Jota at Kevin Arquero (6.0).

“Ang pa-tournament namin ay para mabigyan ng pagkakataon ang ibang chess players na mailabas ang kanilang talento,” dada ni Nava. (Elech Dawa)