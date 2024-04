Caloy Yulo hinablot ginto sa World Cup parallel bars

BINALANDRA ni Carlos Edriel ‘Caloy’ Yulo ang kahandaan sa nalalapit na 33rd Summer Olympic Games 2024 sa Paris, bumawi sa finals sa huling dalawa niyang event – men’s parallel bars at vault – sa 22nd FIG Artistic Gymnastics World Cup Series 2024 Linggo sa Doha, Qatar.

Mula sa nakakadismayang laro sa paboritong floor exercise, niladlad ng 23-anyos na Pinoy mula sa Ermita, Manila ang pinakamahusay na routine tungo sa tagumpay sa PB.

Napasakamay din ni Yulo ang pilak sa minsang pinagharian nang vault.

Kinukunsidera ang pinakita ng two-time World champion at Asian Championships gold medalist sa kahandaan na sa Paris Olympics sa mga apparatus kung saan may malaki iyang tsansang makamedalya pagkabokya sa una niyang quadrennial sportsfest noong 2020+1 Tokyo.

Bahagya ring pinawi ni Yulo ang mga alalahanin sa kanyang paghahanda sa pares na medalya dahil sa mga panloob na ulat sa paghiwalay sa dating coach at ‘di pagkakaunawaan sa kanyang pamilya, lalo na sa ina.

Unang pumangalawa sa parallel bars qualification, inilabas ni Yulo ang pinakamagaling na porma para sa huli at pamunuan ang finals sa 15.2 puntos para biguin si Hung Yuan-Hsi ng Chinese Taipei (14.966) sa pinakamataas na premyo at ilagak ang Taiwanese sa pilak. Si Caio Souza ng Brazil ang nakatanso (14.566).

Ang final vault final finish ay pareh niya sa kwalipikasyon – kung saan si Artur Davtyan ng Armenia ang nakaungos kay Yulo sa nangungunang puwesto.

Nagtala si Davtyan ng 15.116 points sa qualification at bahagyang gumanda pa sa finals sa 15.166 points at lampasan ang pambato ng Gymnastics Association of the Philippines.

Hinigitan din ni Yulo ang 14.633 sa qualification sa 15.066 sa final, pero bitin laban kay Davtyan, ang Tokyo Games bronze medalist sa vault. (Lito Oredo)