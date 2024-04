Bryan Santos ibinulaga Converge sa Meralco

Mga laro sa Miyerkoles

(Ninoy Aquino Stadium, Manila)

4:30 pm – NorthPort vs Terrafirma

7:30 pm – TNT vs Phoenix

Sa pang-siyam na salang, sinigurado ni Bryan Santos na hindi na makakawala sa Converge ang unang panalo sa PBA Philippine Cup elims.

Sinabayan ng FiberXers ang Meralco sa second half bago inagaw ang 104-99 panalo sa PhilSports Arena Linggo ng hapon.

Scoreless sa first half, nangulit ng season-high 22 points si Santos mula sa pitong 3-pointers para itulak ang FiberXers sa 1-8 card. Ikinalat ni Santos ang 16 points niya sa third quarter mula perpektong 5 for 5 shooting sa long distance. Wala siyang naipasok sa tatlong tira sa first 24 minutes bago tumapos ng 7 for 12, 10 sa attempts ay galing sa labas ng arc.

Inari ng Converge ang third quarter 35-24 kaya nakabalik.

“Nagawa ko lang naman ‘yun dahil sa plays, sa teammates ko na binibigay sa akin ‘yung kumpiyansa,” salag ni Santos, may 5 rebounds kontra 1 turnover sa 40 minutes.

Kahit out na sa contention sa playoffs, sineryoso ng Converge ang laro.

Nagdagdag si Alec Stockton ng 20 points, may 18 points, 7 rebounds, 7 assists si Justine Arana.

“We’re excited for this win, hindi namin iniisip ‘yung losses,” ani coach Aldin Ayo. “I told them before the game na nasa likod na namin ‘yung 8 straight losses. We prepared hard against San Miguel pero hindi nangyari, sayang. Eto we had one day to prepare, and almost the same game plan and same approach. The players are motivated, the whole team is motivated to get this first win.”

Bumaba sa 3-5 ang Meralco, lumamang pa hanggang 53-42 sa break.

Namuno sa Bolts ang 25 points ni Chris Newsome, bumakas ng 20 points si Chris Banchero at 19 kay Aaron Black. May tig-apat na tres sina Black at Banchero.

Hindi naglaro sa Bolts si Raymond Almazan, sinuspinde ng isang laro ni commissioner Willie Marcial. Nagkaroon ng problema sa batas-trapiko ang big man nang pumasok sa bus lane sa EDSA.

Kailangan ding mag-community service ni Almazan, itinangging tinangka niyang suhulan ang mga awtoridad.

Iskor

CONVERGE 104 – Santos 22, Stockton 20, Arana 18, Winston 14, Delos Santos 10, Caralipio 9, Maagdenberg 4, Melecio 4, Nieto 2, Fleming 1, Fornilos 0.

MERALCO 99 – Newsome 25, Banchero 20, Black 19, Hodge 10, Quinto 9, Caram 6, Bates 5, Pasaol 5, Rios 0, Pascual 0, Maliski 0, Torres 0.

Qurters: 23-25, 42-53, 77-77, 104-99. (Vladi Eduarte)