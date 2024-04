Army major itinumba sa loob ng opisina

BUMULAGTA ang isang opisyal ng Philippine Army (PA) nang ilang beses itong barilin ng hindi pa nakikilalang salarin habang nasa loob ng kanyang opisina ang bikima sa Angat, Bulacan noong Sabado.

Kinilala ni Bulacan Police chief Col. Relly B. Arnedo ang biktima na si Maj. Dennis Naduja Moreno, 41 anyos, may asawa, residente sa Barangay San Roque, Angat, Bulacan at nakatalaga sa general headquarters ng Armed Forces of the Philippines-Reserve Command (AFP-RESCOM) sa Barangay Marungko sa nasabing bayan.

Isinugod sa Twin Care Hospital si Moreno pero idineklara itong dead on arrival dahil sa mga tinamong tama ng bala sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Matapos matiyak na napuruhan niya ang opisyal, tumakas na ang nag-iisang suspek na armado ng maikling baril lulan ng itim na motorsiklo.

Ayon sa salaysay ng sekretarya ng biktima sa pulisya, nasa loob ng kanyang opisina ang opisyal nang pumasok ang suspek at malapitang pinagbabaril ang huli bandang alas 5:45 nang hapon.

Agad namang iniutos ni Arnedo ang pag-activate sa flash alarm at paglatag ng dragnet operation laban sa suspek.

Nangongolekta na rin ng mga ebidensya sa lugar ang mga tauhan ng Scene of the Crime Operatives (SOCO) mula sa Regional Forensic Unit. (Jun Borlongan/Edwin Balasa)