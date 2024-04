Anthony Jennings kinuhang mag-promote ng Hollywood movie

Maraming SnoRene o MaThon fans ang na-excite sa teaser ng promo ng Hollywood film na ‘Boy Kills World’.

MaThon ang tawag sa love team nina Maris Racal at Anthony Jennings habang base naman sa mga character nila sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’ na sina Snoop at Irene ang SnoRene.

Kahapon, sa Instagram reel ng Nathan Studios, ang distributor ng ‘Boy Kills World’, ay may teaser sila sa Pinoy actor na gaganap na Boy (character ng bida sa pelikula), para sa promotional content nila.

Kahit pahapyaw pa lang at hindi pa pinapakita kung sino talaga ang nasabing aktor ay marami na ang nakahula na si Anthony Jennings ito lalo pa’t gumamit ng salitang ‘snoop’ sa captions.

Sey kasi nila sa captions, “Time to snoop around for clues! Can you guess which celebrity is ready to step into Boy’s shoes?”

Ngayong tanghali naman ay opisyal na ring inanunsyo ng Nathan Studios na si Anthony nga si Boy.

“Say hello to our very own action hero! Anthony Jennings is about to take the world by storm as Boy Kills World. Let’s show him some Pinoy love! Get ready to cheer, Philippines! Anthony Jennings is set to shine as Boy from Boy Kills World,” sey ng Nathan Studios.

Si Boy ay ginampanan ng Swedish actor na si Bill Skarsgård sa pelikula. Isang pipi si Boy na gagawin ang lahat para mapatay ang pumatay sa kanyang pamilya.

Excited ang fans dahil kakaibang Anthony ang makikita nila bilang Boy na mapangahas at maaksyon, na malayo sa kanyang sikat na character na si Snoop, pero feeling ko puno pa rin ng kakulitan ang kanyang gagawin.

Palabas na sa mga sinehan ang ‘Boy Kills World’ simula April 24.

Exciting! (Byx Almacen)