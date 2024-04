Angge Poyos muling isinapagpang Golden Tigresses sa Lady Warriors

Muling nagliyab si Angeline ‘Angge’ Poyos upang sakmalain naman ng University of Santo Tomas ang University the East, 25-19, 25-9, 25-17, sa 86th UAAP 2023-24 Women’s Volleyball Tournament 2nd round elims Linggo ng hapon sa Big Dome.

Kumana siya ng 25 points, habang nag-ambag sina Regina Jurado, Jonna Chris Perdido at Athena Abbu ng 11 at tig-6 markers, ayon sa pagkakahilera, para sa Golden Tigresses, rumesbak sa mahirap na five-set loss sa Fart Eastern University.

“Masaya ako kasi nakabalik ako ng 1000% and ayun nga, bounce back win for us kasi nga marami kaming galaw sa FEU na hindi tama. So ayun, binalikan ulit namin and nag-training kami ulit. Thankful kasi nakuha namin ang panalo,” litanya ni Poyos.

Lumakas ang tsansa ng USTe sa misyong twice-to-beat incentives dahil nakatiyak na ng playoffs para sa sa nasabing Final 4 bonus na ibibigay sa top two teams pagkatiklop ng 14-game elims ng torneo.

Binuhulan ng España-based squad (11-2) sa tuktok ang National University at sinalya ang talsik na sa semis, nabaon sa pampitong Lady Warriors (2-11), olats din sa 1st round laban sa UST noong February 21.

“Well, ‘pag malinis yung galaw ng mga bata, mas madali yung panalo namin ng puntos. ‘Pag inulit lang namin, paulit-ulit lang din na nananalo kami ng puntos hanggang sa lumamang kami o makahabol kami,” hirit ni USTE coach Emilio ‘Kungfu’ Reyes Jr.

Umiskor ng pinangsamang 16 para sa mga balibolista ng Recto sina KC Cepada (9) at Casiey Dongallo (7). (Elech Dawa)