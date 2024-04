Win, Janella movie mahina raw sa takilya

Ang bongga ng grand premiere gala ng ‘Under Parallel Skies’ ni Janella Salvador at ng Thai Superstar na si Win Metawin, ha!

Sa SM Fashion Hall nga ginanap ang gala event bago nga nag-premiere night.

Well attended ‘yon, ha!

Ang bongga rin na ang fans nina Janella, Win ay kanya-kanyang pa-block screening, ha!

Pero sad nga ang tsikang nakarating sa amin na hindi nga raw sapat ang block screenings ng fans para maging bongga sa takilya ang ‘Under Parallel Skies’, ha!

Noong Friday ay may nakausap kami na nagkuwentong mahina nga raw ang opening gross income ng pelikula. Na ang wish ng taong iyon ay mas mag-ingay pa ang fans at dumayo at manood sa mga sinehan para maging bongga nga ang kita ng pelikula nina Janella, Win.

Naku, iyan din ang wish namin para nga sumigla ang local movie industry, ha!

Sana nga ay makabawi sa takilya ang ‘Under Parallel Skies’ at mas panoorin pa ng fans.

Eh ang tsika rin kasi ng mga nakapanood na ng pelikula ay maganda naman ang ‘Under Parallel Skies’.

Well… (Jun Lalin)