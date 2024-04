Venice Puzon, Lyce tinuhog Lady Altas

Mga laro Linggo: (Filoil EcoOil Arena)

9:00am – SSC-R vs AU (men)

11:30 am.- SSC-R vs AU (Women)

2:00 pm – CSJL vs CSB (Women)

5:30 pm.- CSJL vs CSB (Men)

IPINAMALAS ni Lyceum team captain Venice Puzon ang tatag at ekspiriyensa upang gabayan ang Lady Pirates sa mainit na limang set na panalo kontra University of Perpetual Help System Dalta, 25-21, 24-26, 18-25, 25-22, 15-11 para manatiling walang dungis sa NCAA Season 99 Women’s volleyball sa Filoil EcoOil Arena.

Nagtala si Puzon ng 20 excellent sets at binuhay ang Pirates sa pagrekober sa 16 excellent digs upang tulungan ang Lyceum of the Philippines University na manatiling walang talo sa apat na sunod nitong pagsisimula.

Mas naging maigting din ang panalo ng LPU dahil natakasan nito ang 35-puntos na pagsabog ni Mary Rhose Dapol upang pabagsakin ang Perpetual Lady Altas sa limang set. Si Dapol ang naging unang manlalaro na pumutok ng 30 puntos sa ginaganap na NCAA Season 99.

Sinandigan naman ng Lady Pirates ang iskor ni Jaja Tulang para sa game-winning ace sa fifth set na nagpanatili na walang talo ang Lady Pirates.

Naharap ang Lady Pirates sa bingit ng kanilang unang pagkatalo ngunit nagpakatigas ng loob kontra sa matitibay na Lady Attas at iangat ang kanilang rekord sa 4-0, kapantay ang Benilde at Letran sa tuktok ng standings.

Ang Perpetual, samantala, ay bumagsak sa pantay na 2-2 kahit na ibinigay ni reigning MVP Dapol ang lahat sa kanyang career-high na 35 puntos sa tuktok ng 17 digs at 22 receptions para sa napakalaking triple-double.

Naiwanan sa 2-1, tumanggi ang Lady Pirates na madungisan at patunayan ang kanilang finals appearance noong nakaraang season ay hindi tsamba at sumakay sa mahalagang panalo sa huling dalawang set para sa tagumpay.

Tatlong Lady Pirates ang umabot ng double-digit na marka kung saan si Tulang ay humakot ng 20 puntos habang sina Doguna at Dolorito ay nagbuhos ng tig-19 na marka habang ang huli ay nakalikom din ng 17 receptions.

Sa unang laro, madaling ginawa ng Perpetual’s men’s volleyball team ang Lyceum sa pamamagitan ng 25-16, 25-17, 25-15 sweep para manatili bilang isa sa dalawang unbeaten teams sa division kasama ang EAC.

Ang reigning MVP na si Louie Ramirez ay nagbuhos ng panibagong all-around performance na 14 puntos, 14 na reception, at anim na digs para panatilihing buo ang kanilang malinis na rekord sa 4-0. (Lito Oredo)