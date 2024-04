PAGDATING ng fourth quarter, alam na ng home crowd sa Kaseya Center sa Miami ang gusto nila.

Boston.

Napagbigyan ang fans, kasado ang Celtics-Heat sa Round 1 ng East playoffs – rematch ng conference finals noong nakaraang taon na pinagwagian ng Miami.

Walang Jimmy Butler, nakabalik sa playoffs ang Heat nang sipain si DeMar DeRozan at Chicago Bulls 112-91 sa play-in para sa 8th at final seed sa East postseason.

Kinulang ng isang assist si Tyler Herro para kumpletuhin ang triple-double sa 24 points, 10 rebounds para pangunahan ang Heat.

May 21 points si rookie Jaime Jaquez, Jr., 16 points, 7 assists kay Kevin Love para punan ang off-night ni Bam Adebayo na nagkasya sa 13-4-4.

“We had to earn this (balik sa playoffs),” ani coach Erik Spoelstra. “You can’t influence it. You can’t pay money for it.”

Napakalaking underdogs ang Heat sa Celtics – +18 sa panalo ang NBA-best Boston.

Kinontrol ng Heat ang laro sa ikinasang 19-0 run sa first quarter, sinundan ng 14-0 blitz sa second half kahit naka-13 points lang sa second stanza.

Hindi naibalik ng 22 points ni DeRozan ang Bulls, kinapos kahit may ayudang 16 points, 14 rebounds si Nikola Vucevic at 13 markers kay Coby White. (Vladi Eduarte)