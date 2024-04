Tindahan inararo ng dump truck; 1 tigbak, 3 duguan

Patay ang isang 38-anyos na lalaki nang ito ay madaganan ng tumagilid na truck na umararo sa kanyang tindahan sa Purok 2, Barangay Mabinit, Legazpi City noong Huwebes ng hapon.

Dead on the spot ang biktimang si Melvin Lorin matapos ding matabunan ng mga quarry materials na karga ng truck.

Nasugatan din ang nanay nito na si Mercy Lorin, 65, na nasa tindahan din nang mangyari ang sakuna.

Nakuhanan pa ng CCTV ng barangay ang insidente.

Sa kuha ng CCTV, makikitang galing sa isang barangay road ang dump truck na kargado ng mga quarry materials at liliko sana pakanan sa isa pang maliit na kalsada.

Subalit dahil sa bilis ng takbo, dumiretso ito sa tindahan at saka tumagilid.

Nasugatan din ang driver ng truck na si Regie Egloria, 55 at pahinante nitong si Bryan Loquinerio, 37.

Isinugod ang tatlonng sugatan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center.

Ayon sa mga residente ng lugar, matagal na nilang inerereklamo ang mga kaskaserong nagpapatakbo ng mga dump truck na humahakot ng mga bato, buhangin at graba mula sa mga quarry operation sa paanan ng Mayon Volcano.

Nahaharap ang driver ng truck sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries at damage to properties. (Ronilo Dagos)