Third installment ng ‘Maid in Malacañang’ TV serye na!

Marami ang nangungulit sa amin kung ano na ang nangyari sa ‘Mabuhay Aloha Mabuhay’ na third installment ng ‘Maid in Malacañang’?

Dapat ay last year pa kasi nagsimula ang shooting ng pelikula sa Hawaii at New York City.

May mga nagtatanong tuloy kung matutuloy pa raw ba ang pelikulang iyon ng controversial director na si Darryl Yap?

Sa second installment pa naman ng pelikula, ang ‘Martyr or Murderer’, na ipinalabas last year, ay napanood sina Eula Valdes (bilang Senator Imee Marcos) at Aga Muhlach (bilang President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr.) at napabalitang kasama nga sila sa third installment.

Ang tanong tuloy ng iba — may kinalaman ba sa napapabalitang gap daw nina Sen. Imee at First Lady Liza Araneta-Marcos kaya parang malabo na ang ‘Mabuhay Aloha Mabuhay’?

May isang inusisa kami kung matutuloy pa nga ba ang third installment ng ‘Maid in Malacañang’ at heto ang sagot sa amin, “The Third Installment of the Trilogy of ‘Maid in Malacañang’ will be in the form of Movie; it’s gonna be a 16 Episode Series that will be experienced via Local TV and International Streaming.”

Wow, ang bongga at magiging TV serye pa sila, ha!

So sino-sino mga kasama sa TV serye?

“Abangan mo na lang. Pero siyempre si Ruffa (Gutierrez) kasama pa rin as First Lady Imelda Romualdez-Marcos,” ang tanging sinabi pa ng source namin.

Wow!