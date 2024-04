RJ Jazul ibinalik init ng Phoenix

Mga laro Linggo: (PhilSports Arena)

3:00pm – Meralco vs Converge

6:15pm – San Miguel vs NorthPort

SA pangunguna nina RJ Jazul at Ken Tuffin, inilampaso ng Phoenix ang NLEX 112-77 sa PBA Philippine Cup na dumayo sa Ynares Sports Arena sa Pasig, Sabado ng hapon.

Ikinalat ni Jazul sa second quarter ang 12 sa kanyang 19 points nang kumaripas ang Fuel Masters sa 51-39 lead sa break. Apat na tres ang inihulog ni Jazul sa period bago tumapos ng 6 for 9.

Umayuda si Tuffin ng 17 points, 7 rebounds, may 16 markers si JJay Alejandro para itulak ang Phoenix sa 3-5 card, napaypayan ang tsansa na humabol sa quarterfinals pero kailangang ipanalo ang huling tatlong laro bago maghintay ng resulta ng final standings.

Halos double-double din ang kontribusyon nina Kent Salado (11 points, 8 assists) at Jason Perkins (10 points, 8 rebounds) sa Fuel Masters na namigay ng 29 assists sa 41 made baskets.

Start-to-finish ang na nasa unahan ang Fuel Masters, bumuka pa sa 110-71 ang bentahe sa nakumpletong and-1 play ni Ricci Rivero tungo sa all-time biggest win margin ng prangkisa sa all-Filipino – binura ang dating 89-66 (vs Converge) at 97-74 (vs Terrafirma) noong 2022.

Sa pangalawang sunod na talo ay napigil sa 5-3 ang Road Warriors.

Namuno sa NLEX ang 16 points ni Enoch Valdez at 12 ni Jhan Nermal. Naka-11 lang si Robert Bolick mula 3 of 13 shooting, 0/5 sa 3s, bagaman namigay ng 7 assists. (Vladi Eduarte)