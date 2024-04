Bilib si dating Senador Panfilo “Ping” Lacson sa katapangan ni First Lady Liza Araneta-Marcos para maipagtanggol ang kanyang asawang si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Ginawa ni Lacson ang pahayag matapos isiwalat ng Unang Ginang ang kanyang pagkadismaya kay Vice President Sara Duterte na nagawang dumalo umano sa prayer rally habang binabanatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos.

Naglabas din ng pahayag si FL Liza tungkol sa relasyon niya sa hipag na si Senadora Imee Marcos na panay din ang pagbatikos sa administrasyong Marcos.

“If all wives are as fiercely loyal to their husbands as FLLAM is to PBBM, all married men can focus on their jobs or just relax with folded arms, crossed legs up without having to stress themselves with haters and their sympathizers,” ani Lacson sa kanyang pinost sa X.