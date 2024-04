Kinastigo ni Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III ang ginawang pagbabago sa pangalan ng partidong PDP-Laban nang tanggalin ang Laban upang maging PDP na lamang ang pangalan ng partido sa isinagawang national council meeting noong Biyernes.

Sinabi ni Pimentel na kung kakatayin pala ng paksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang PDP-Laban, sana ay bumuo na lamang sila ng bagong partido.

“Nagbuo na lang sana sila ng bagong political party from the very start kaysa sa ginulo nila yung tunay na PDP-Laban,” diin ng senador sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Ang nasabing partido ay nilikha ng ama ni Sen. Pimentel na si dating Senate President Aquilino “Nene” Pimentel Jr.

Noong administrasyong Duterte, nagkaroon ng hidwaan ang paksyon ni Pimentel sa paksyon ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi at Duterte.

Humantong ito sa kasuhan sa Commission on Elections kung saan pinaboran ang paksyon si Cusi pero naghain ng apela ang kampo ni Pimentel.

Ayon kay Pimentel, nakabibin pa sa Supreme Court ang kaso sa ginawang pang-aagaw ng paksyon ni Cusi sa PDP-Laban na itinatag ng kanyang ama.

Ikinadismaya ni Pimentel ang ginawang pagretoke sa Konstitusyon ng PDP-Laban kung saan ang panunumpa ng miyembro ay gagawin sa pamamagitan ng kanang kamay imbes na kaliwang kamay.

Ang panunuma sa kaliwang kamay ay ginawa raw ng founder ng partido dahil malapit sa puso ang kaliwang kamay.