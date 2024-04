Isang overseas Filipino worker ang nagwagi sa art competition na nilahukan ng mga migrant domestic worker sa Hong Kong.

Nasungkit ni Rosalie Dulay Razon ang unang puwesto sa kategoryang Visual Art. Ang kanyang obra ay pinamagatang “Diversity” na mukha ng isang babae na napapalibutan ng bula at bulaklak.

Paliwanag ni Razon, ang “Diversity” ay tumatalakay sa pagkakaiba ng bawat isa. Nakakaranas daw ang bawat isa ng ibat ibang problema at sitwasyon sa buhay. Ang mga bula ay kumakatayan sa mga problema, pagsubok, anxiety at depresyon subalit biglang mawawala kapag nalampasan ito.

Ang mga bulaklak naman ay kumakatawan sa mapayapang kaisipan at damdamin oras na malagpasan ang mga pagsubok sa buhay.

Si Razon ay anak ng isa ring artist na si Ricardo Dulay. Nagsimula siya sa pagpipinta noong 2014 bilang kanyang therapy matapos ang nakakahapong trabaho maghapon. Miyembro ito ng grupong “Guhit Kulay”.

Ang obra ni Razon ay makikita sa art exhibit sa basement ng The Centre building sa Central. Nakadisplay sa art exhibit ang mga nagwagi sa kompetisyon sa katergoryang visual art, photography at poetry. Inilunsad ito ng MDW Recharge Hub, isang proyekto ng Chinese University of Hong Kong.