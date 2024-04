Hiniling ng isang senador sa mga local government unit (LGU) na paigtingin ang paglahok sa pag-angat sa kalidad ng edukasyon upang maipatupad ang panukalang decentralization sa education governance.

Ayon sa 21st Century School Boards Act (Senate Bill No. 155) ni Senador Sherwin Gatchalian, aatasan ang mga local school boards sa pagdisenyo at pagpapatupad ng mga polisiya sa paghahatid at pag-angat ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Susukatin ang tagumpay ng mga programang ito sa participation rate ng mga mag-aaral, sa bilang ng mga dropout at out-of-school youth, at marka sa mga national test at iba pang assessment tools. Layon din ng naturang panukala na palawakin ang local school board upang makalahok ang iba pang mga education stakeholders.

Kasunod ng pagdalaw ng Second Congressional Commission (EDCOM II) on Education sa Vietnam, ibinahagi ni Gatchalian ang halimbawa ng naturang bansa pagdating sa pamamalakad ng sektor ng edukasyon. Bagama’t ang kanilang Ministry of Education and Training (MOET) ang nagpapasya ng mga polisiya para sa buong bansa, ang People’s Committee sa mga probinsya ang may pananagutan para sa mga resulta. Ang mga naturang komite rin ang nagbabantay sa kalidad at nagpapatupad ng mga programa sa edukasyon.