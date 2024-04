Matapos ang apat na araw na pagpili sa didinig sa hush money criminal case laban kay dating US President Donald Trump, kasado at kumpleto na ang 12 person jury at anim na alternative jurors sa kaso ng nasabing dating pangulo.

Kasabay nito’y tiniyak naman ng ex US president na haharapin nito ang nakatakdang pagdinig.

Ang gagawing opening statements sa kampo ni Trump ay nakatakda na sa Lunes.

Samantala, bigo naman si Trump sa hirit nitong paglipat ng korte sa pagdinig ng kanyang kaso nang tanggihan ni Judge Marsha Michael ang motion for interim stay nito.

Ang kaso ay nag-ugat sa hindi umano pagbabayad ni Trump ng ilang daang libo sa porn star na si Stormy Daniel para ito ay manahimik at nang hindi makasira sa pagtakbo sa politika ni Trump noong 2016.